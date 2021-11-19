Украина - в тройке стран с самой большой смертностью от Covid-19

Тяжелобольные коронавирусом в бразилийской больнице / Reuters

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксировали 256,3 млн случаев заражения коронавирусом.

В частности, зафиксировано почти 5,15 млн. смертей в мире. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

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Больше умерших за прошедшие сутки в России - 1251 смерть, США - 1147 и Украине - 752.

Больше новых случаев болезни в США – более 99 тыс., Германии – более 64 тыс. и Великобритании – почти 47 тыс.

Лидерами по общему количеству случаев Covid-19 остаются США – почти 48,4 млн., Индия – почти 34,5 млн. и Бразилия – почти 22 млн. Украина в этом списке занимает 16 место.

Большинство стран Европы открыты для привитых от Covid-19 украинцев. Путешествовать к ним можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Министерство здравоохранения.