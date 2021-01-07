Украина получит Covid-вакцину в ближайшее время

COVAX обещает начать поставки вакцины в Украину в ближайшее время.

Украина получила от COVAX письмо о поставках м-РНК вакцины.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Фейсбуке.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина будет пытаться увеличить квоту на COVID-вакцину от COVAX с 8 до 16 млн доз.

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Первый транш, который ожидают в Украине, - 1.2 млн доз вакцины. Закупку и доставку вакцины осуществлять ГП "Медицинские закупках".