Украина получит Covid-вакцину в ближайшее время

Украина получила от COVAX письмо о поставках м-РНК вакцины.
"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Фейсбуке.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина будет пытаться увеличить квоту на COVID-вакцину от COVAX с 8 до 16 млн доз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле отрицают контрабанду вакцин для украинских чиновников
Первый транш, который ожидают в Украине, - 1.2 млн доз вакцины.
Закупку и доставку вакцины осуществлять ГП "Медицинские закупках".
Комментарии