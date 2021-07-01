Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna

Поставки вакцины ожидают в этом месяце. Фото: Reuters

Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna.

Ее передадут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX, сказал на встрече с журналистами министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Поставка ожидается в июле.

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"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через него мы подписывали все документы", - сказал Ляшко.

В случае инфицирования штаммом "Дельта", ход Covid-19 гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься можно только вакцинацией. Об этом телеканалу "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.