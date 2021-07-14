Украина не готова к новому штамму Delta - эпидемиолог

Новый штамм Delta заразнее, чем предыдущие штаммы. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения фиксирует подозрения на заражение новым штаммом коронавируса Delta в Украине. Его уже обнаружили в 104 странах.

Наше государство к встрече с этим вирусом совсем не готово, рассказал Gazeta.ua эпидемиолог Андрей Александрин.

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"Мы не может своевременно выявлять вирус, поскольку в Украине нет для этого эпидемиологического надзора. В Великобритании штамм Delta фиксируют в рекордных показателях. Но страна успела вакцинировать группы риска. Сегодня там имеют низкую госпитализации и смертность. На вирус больше болеет молодежь. У нас вакцинировано лишь 17 процентов людей из группы риска", - говорит эксперт.

Delta имеет большую степень заразности в отличие от предыдущих штаммов.

"Вакцинация позволяет снизить тяжелое течение коронавируса. Чтобы нормально пережить вспышку, нужна вакцинопрофилактика. Но для нас она полностью не доступна. Также надо комплексно внедрять программу инфекционной безопасности. Обрабатывать детские сады, школы, больницы, транспорт", - добавляет эпидемиолог.

Новая волна коронавируса может начаться в середине или в конце июля. Это может произойти из-за того, что украинцы стали реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок.