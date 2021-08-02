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понедельник, 02 августа 2021 17:43

Укол может не сработать. Почему после вакцинации надо делать тест

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Укол может не сработать. Почему после вакцинации надо делать тест
Карантин ослабят для вакцинированного населения. Фото: Лилия Мыцко

После вакцинации против коронавируса человек должен сделать тест на иммунитет. Надо проверить, как организм воспринял вакцину и качественная ли она.

Люди, заботящиеся о здоровье, обязательно должны сдать ИФА-тест, рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук в комментарии УНН.

"Тест на поствакцинальный иммунитет - это уверенность человека, что ему ввели качественную вакцину, что организм ответил адекватным синтезом антител, и количество антител спасет его от тяжелой формы Covid-19. То есть сразу тест дает ответ на многие вопросы: не нужно ли делать повторную вакцинацию; был ли качественный материал; не был ли он просрочен, разморожен, подделан или нейтрализован где-то в процессе производства, транспортировки или введения", - сказал врач.

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Антитела могли не появиться, если организм человека был истощен на момент прививки. Если не проверить наличие иммунитета, то можно ошибочно чувствовать защищенность от болезни.

В Киеве могут снова остановить работу общественного транспорта. Для этого власти города разрабатывает алгоритм для получения спецпропусков. В этом году их будут выдавать в электронном виде.

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