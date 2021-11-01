Uklon продлил акцию для вакцинированных пассажиров

 
Ексклюзивы
1/5
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 1269
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2286
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 918
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1971
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1998
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4230
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2925
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1413
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 783
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
9
5
6
2
5
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди &quot;километровые&quot;
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Как учить музыке особенных детей: в Украине издали бесплатное онлайн-пособие
Новорожденной пересадили сердце животного
Новорожденной пересадили сердце животного
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3744
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1062
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 972
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 801
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2772
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1422
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
понедельник, 01 ноября 2021 15:02

Uklon продлил акцию для вакцинированных пассажиров

  Комментировать
Uklon продлил акцию для вакцинированных пассажиров
Компания поощряет людей вакцинироваться от Covid-19.Фото: pixabay.com

Минздрав и служба вызова такси Uklon продлили акцию, начатую в сентябре. Все, кто сделает прививку от Covid-19 по крайней мере первой дозой, получат -50% на одну поездку. Таким образом, компания поощряет вакцинироваться как можно больше людей.
.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Акция продлится до 31 декабря 2021 года. Предложение доступно во всех городах, где находится сервис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой

"Для того чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

скачать приложение Uklon и зарегистрироваться в нем;

сосканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;

авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram", - отмечается на сайте.

Скидка автоматически начисляется в мобильном приложении.

Сегодня, 1 ноября, Киев начал жить по правилам красной зоны карантина. В частности, в общественном транспорте пассажиров начали проверять на Covid-безопасность.

.

.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Uklon продлил акцию для вакцинированных пассажиров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

"Пропала грамота", "Запорожец за Дунаем" и сотни других фильмов: актер Федор Стригун 60 лет не покидал сцену

Убили императора инков

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 26156
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 12069
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
14
 Просмотров: 5634
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
 2 Просмотров: 4230
Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым
Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым
 Просмотров: 3798
Здоровье
Ковидные отделения наиболее заполнены в Донецкой области
Ковидные отделения наиболее заполнены в Донецкой области Просмотров: 63
Covid-сертификаты в Украине могут аннулировать
Covid-сертификаты в Украине могут аннулировать Просмотров: 819
Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире
Определили новый эпицентр Covid-пандемии в мире Просмотров: 1620
Больше, чем за весь июнь: за неделю в Украине сделали 1,7 млн ​​прививок от Covid-19
Больше, чем за весь июнь: за неделю в Украине сделали 1,7 млн ​​прививок от Covid-19 Просмотров: 135
Почти 14 тыс. новых случаев Covid-19: какие регионы "лидируют"
Почти 14 тыс. новых случаев Covid-19: какие регионы "лидируют" Просмотров: 828
Больше всего комментируют
3
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
Еще один вице-премьер подал в отставку
1
Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума "Украина 30"
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 1005
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть