Uklon продлил акцию для вакцинированных пассажиров

Минздрав и служба вызова такси Uklon продлили акцию, начатую в сентябре. Все, кто сделает прививку от Covid-19 по крайней мере первой дозой, получат -50% на одну поездку. Таким образом, компания поощряет вакцинироваться как можно больше людей.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Акция продлится до 31 декабря 2021 года. Предложение доступно во всех городах, где находится сервис.
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"Для того чтобы получить скидку на поездки, необходимо:
скачать приложение Uklon и зарегистрироваться в нем;
сосканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;
авторизироваться в чат-боте через мессенджер Telegram", - отмечается на сайте.
Скидка автоматически начисляется в мобильном приложении.
Сегодня, 1 ноября, Киев начал жить по правилам красной зоны карантина. В частности, в общественном транспорте пассажиров начали проверять на Covid-безопасность.
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