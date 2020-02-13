Ученые заявили о прорыве в изучении коронавируса

Ученые смогли ускорить изучение вируса. Фото: Oxu.az

Исследователи из Шанхая заявили об удачной попытке выделить штамм смертельного коронавируса COVID-19.

Вирус распространяется из китайского города Ухань и убил уже 1369 человек, сообщает агентство "Синьхуа".

Ученым впервые удалось выделить штамм нового вида коронавируса с образца больного пациента. Исследователи завершили анализ генома COVID-19.

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Теперь ученые получили возможность исследовать вариации вируса в режиме реального времени и провести скрининг препаратов. Это ускорит процесс исследования коронавируса.

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