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пятница, 28 мая 2021 13:58

Ученые выяснили причину возникновения проблем с дыханием после Covid-19

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Ученые выяснили причину возникновения проблем с дыханием после Covid-19
Пациентом вдыхается стабильный изотоп ксенона, который усиливает сигнал в сотни тысяч раз. Фото: pixabay.com

Через три месяца после выздоровления у многих пациентов, которые переболели Covid-19, наблюдаются стойкие повреждения легких. Часто люди, перенесшие инфекцию, продолжают испытывать трудности с дыханием, хотя проблем в нижних отделах дыхательных путей у них не обнаруживают.

Оказалось, что аномалии, которых не видно во время обычного сканирования, препятствуют насыщению крови кислородом во всех участках легких. При этом их нельзя обнаружить с помощью обычных компьютерных томографов или других методов диагностики, говорится в совместном исследовании Шеффилдского и Оксфордского университетов в Великобритании. Поэтому ученые воспользовались новым методом визуализации, а именно магнитно-резонансной томографией с гиперполяризованным ксеноном (ХеМРТ), пишет Radiolog.

"Пациентом вдыхается стабильный изотоп ксенона, который усиливает сигнал в сотни тысяч раз и дает изображение с рекордной детализированностью", - говорится в публикации.

ХеМРТ обнаружила аномалии в легких у некоторых пациентов, выписавшихся из больницы три и даже девять месяцев назад. Другие клинические показатели при этом были в норме. Пока неизвестно, как много времени им потребуется для полного восстановления.

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В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызывает полиорганную недостаточность и некроз тканей.

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