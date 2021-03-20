Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 432
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 936
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 702
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 927
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1494
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
Просмотров: 207
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 495
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 189
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 936
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 927
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 234
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 09:41

Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca

1 Комментировать
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
В Европе несколько человек умерли после вакцинации AstraZeneca. Фото: Reuters

Вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге. Это может объяснить случаи тромбоза и тромбоэмболии у привитых людей.

К такому выводу пришли ученые Норвегии и Германии, передает The Wall Street Journal.

В независимых друг от друга исследованиях говорится о том, что вакцина AstraZeneca образует антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами. Врач университетской больницы Осло утверждает, что его команде удалось определить созданное вакциной антитело, которое вызвало побочную реакцию.

При этом ученые выяснили, что образование тромбов можно быстро диагностировать с помощью анализа крови. Это лечится препаратами для разжижения крови и иммуноглобулином.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

В последние недели в Европе фиксируют случаи образования тромбов у пациентов после прививки британо-шведской компании AstraZeneca. Поэтому ряд стран приостановили использование препарата.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) поддержало продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca. Там утверждают, что преимуществ у вакцины больше, чем недостатков и рисков.

Вакцина AstraZeneca, произведенная в Индии под торговым наименованием CoviShield, - в настоящее время единственная, которую используют в Украине. Ею за месяц вакцинировали более 100 тыс. человек. Приостанавливать использование препарата от AstraZeneca Минздрав не планирует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 15165
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 11034
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 10278
Тина Кароль шокировала фанов решением
Тина Кароль шокировала фанов решением Просмотров: 6147
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 5418
Здоровье
В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. больных коронавирусом
В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. больных коронавирусом Просмотров: 333
"Мною занимались 8 специалистов" - писательница рассказала об опыте эмоционального выгорания
"Мною занимались 8 специалистов" - писательница рассказала об опыте эмоционального выгорания
 Просмотров: 54
Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается
Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается
 Просмотров: 369
"Ешьте то, что любите" - звездная фитнес-тренер поделилась секретами похудения
"Ешьте то, что любите" - звездная фитнес-тренер поделилась секретами похудения Просмотров: 549
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава Просмотров: 4716
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 199
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть