Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca

В Европе несколько человек умерли после вакцинации AstraZeneca. Фото: Reuters

Вакцина AstraZeneca может вызвать аутоиммунную реакцию, что приводит к свертыванию крови в мозге. Это может объяснить случаи тромбоза и тромбоэмболии у привитых людей.

К такому выводу пришли ученые Норвегии и Германии, передает The Wall Street Journal.

В независимых друг от друга исследованиях говорится о том, что вакцина AstraZeneca образует антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами. Врач университетской больницы Осло утверждает, что его команде удалось определить созданное вакциной антитело, которое вызвало побочную реакцию.

При этом ученые выяснили, что образование тромбов можно быстро диагностировать с помощью анализа крови. Это лечится препаратами для разжижения крови и иммуноглобулином.

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В последние недели в Европе фиксируют случаи образования тромбов у пациентов после прививки британо-шведской компании AstraZeneca. Поэтому ряд стран приостановили использование препарата. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) поддержало продолжение вакцинации препаратом AstraZeneca. Там утверждают, что преимуществ у вакцины больше, чем недостатков и рисков. Вакцина AstraZeneca, произведенная в Индии под торговым наименованием CoviShield, - в настоящее время единственная, которую используют в Украине. Ею за месяц вакцинировали более 100 тыс. человек. Приостанавливать использование препарата от AstraZeneca Минздрав не планирует.