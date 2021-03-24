Ученые выяснили, необходимо ли ежедневно проходить по 10 тыс. шагов

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 522
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 567
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 756
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 306
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 783
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 630
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 576
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 306
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1143
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 495
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 162
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 10:03

Ученые выяснили, необходимо ли ежедневно проходить по 10 тыс. шагов

  Комментировать
Ученые выяснили, необходимо ли ежедневно проходить по 10 тыс. шагов
Пока неизвестно, будут ли аналогичные результаты у мужчин. Фото: pixabay.com

Специалисты советуют проходить 10 тыс. шагов ежедневно, чтобы улучшить работу сердца, психическое здоровье и снизить риск диабета. Выяснилось, что этот показатель может быть меньшим, но таким же полезным для здоровья.

Об этом свидетельствует исследование Гарвардской медицинской школы, пишет CNN. Оно показало, что в среднем достаточно 4,4 тыс. шагов в день, чтобы значительно снизить риск смерти у женщин. В то же время, если проходить менее 4 тыс. шагов в день, тело уменьшает способность метаболизировать жир на следующий день.

Во время исследования люди сначала ежедневно проходили примерно 2,7 тыс. шагов, постепенно увеличивая этот показатель до 7,5 тыс. Чем больше шагов проходили люди, тем меньше становился риск их смерти. Интересно, что более высокий показатель ходьбы дополнительных преимуществ не давал.

Пока неизвестно, будут ли аналогичные результаты у мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похудение советуют начинать с ходьбы: какие виды наиболее эффективные и как подобрать свой

Показатель в 10 тыс. шагов в день появился благодаря кодовому шагомеру, который с 1965 года продавался японской компанией Yamasa Clock. Прибор получил название Manpo-kei, что в переводе и означает – 10 тыс. шагов. Это был маркетинговый ход. Когда устройство распространилось по всему миру, такой показатель стал ежедневной целью, которую применяют для дневных показателей активности с помощью популярных умных часов. Считается, что в среднем человек проходит примерно 100 шагов в мин. Это означает, что для достижения цели нужно ходить примерно 2-3 ч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые выяснили, необходимо ли ежедневно проходить по 10 тыс. шагов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 85207
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 11529
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 8001
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7434
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6120
Здоровье
"Надо продержаться месяц" - врач о Covid в Киеве
"Надо продержаться месяц" - врач о Covid в Киеве Просмотров: 54
Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах
Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах
 Просмотров: 594
Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда
Коронавирус в Украине набирает обороты: имеем 2 суточных рекорда Просмотров: 1422
Вакцинация остатками: как прививают вне очереди
Вакцинация остатками: как прививают вне очереди
 Просмотров: 486
Верховный суд разрешил не допускать к занятиям школьников без прививок
Верховный суд разрешил не допускать к занятиям школьников без прививок 1 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
3
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 44
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть