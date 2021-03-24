Ученые выяснили, необходимо ли ежедневно проходить по 10 тыс. шагов

Пока неизвестно, будут ли аналогичные результаты у мужчин. Фото: pixabay.com

Специалисты советуют проходить 10 тыс. шагов ежедневно, чтобы улучшить работу сердца, психическое здоровье и снизить риск диабета. Выяснилось, что этот показатель может быть меньшим, но таким же полезным для здоровья.

Об этом свидетельствует исследование Гарвардской медицинской школы, пишет CNN. Оно показало, что в среднем достаточно 4,4 тыс. шагов в день, чтобы значительно снизить риск смерти у женщин. В то же время, если проходить менее 4 тыс. шагов в день, тело уменьшает способность метаболизировать жир на следующий день.

Во время исследования люди сначала ежедневно проходили примерно 2,7 тыс. шагов, постепенно увеличивая этот показатель до 7,5 тыс. Чем больше шагов проходили люди, тем меньше становился риск их смерти. Интересно, что более высокий показатель ходьбы дополнительных преимуществ не давал.

Пока неизвестно, будут ли аналогичные результаты у мужчин.

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Показатель в 10 тыс. шагов в день появился благодаря кодовому шагомеру, который с 1965 года продавался японской компанией Yamasa Clock. Прибор получил название Manpo-kei, что в переводе и означает – 10 тыс. шагов. Это был маркетинговый ход. Когда устройство распространилось по всему миру, такой показатель стал ежедневной целью, которую применяют для дневных показателей активности с помощью популярных умных часов. Считается, что в среднем человек проходит примерно 100 шагов в мин. Это означает, что для достижения цели нужно ходить примерно 2-3 ч.