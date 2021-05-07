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пятница, 07 мая 2021 22:20

Ученые рассказали о привычках, разрушающих печень

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  Фруктовый сахар повышает риск возникновения ожирения печени
Фруктовый сахар повышает риск возникновения ожирения печени

Медики рассказали о трёх привычках, которые способны разрушить печень. По словам экспертов, состояние органа ухудшается не только при употреблении алкоголя.

Печень способна регулировать гормональный баланс, обмен белков, жиров и сахара, накапливать полезные микроэлементы и выводить токсины. Цирроз печени может возникать не только при употреблении большого количества спиртных напитков. Так, не многие люди обращают внимание на содержание фруктозы в рационе питания. Разные исследования показали, что фруктовый сахар повышает риск возникновения ожирения печени при употреблении фруктов в неограниченном количестве.

В данном случае полезный перекус может быть также вреден, как и питье газированной воды.

При приёме препаратов они расщепляются печенью. У некоторых людей существует привычка принимать лекарства в качестве профилактики заболеваний. Однако такое стремление негативно сказывается на состоянии печени. При обнаружении усталости, потери аппетита, дискомфорта в верхней части живота после употребления препаратов необходимо сразу обратиться к врачу за консультацией.

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Ведение малоподвижного образа жизни способствует накапливанию лишнего жира в организме, который может откладываться не только под кожей, но и вокруг органов. Жировая ткань выделяет вещества, действующие в качестве посредников воспаления. За счёт этого может возникать не только ожирение печени, но и патологичные изменения её тканей, в частности рубцевание.

Зелень в рационе - один из необходимых составляющих здорового питания.

Если есть ее постоянно, то польза для организма просто неоценима, рассказала нутрициолог Надежда Андреева в Instagram.

В любой зелени содержится рекордное количество витаминов и минералов. Это витамины А, В, С, К, РР, D, E, а также минералы: кальций, калий, железо, фосфор, йод.

Среди полезных свойств зелени также: поддерживает работу печени, является тонизирующим и мягким мочегонным средством, очищает кровь и организм в целом, мягко избавляет от камней в почках, устраняет запоры, помогает очищать кожу и избавляет от угревой сыпи.

Если есть ее регулярно, то это помогает укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Тогда он гораздо эффективнее противостоит вирусам и инфекциям, если в рационе присутствует свежая зелень.

newsyou.info
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