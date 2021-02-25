Ученые предрекают новую пандемию из-за летучих мышей и свиней

Летучие мыши и свиньи могут быть носителями вируса Nipah. Фото: theguardian

Исследователи из Коалиции с эпидемической готовности к инновациям считают фруктовых летучих мышей и свиней носителями вероятной смертоносной пандемии.

Речь идет о вирусе Nipah, пишет The Sun.

Вероятность летального исхода составляет 40-75%. Заболевания обнаружили 1999 года в Малайзии. Последствиями заражения может быть сильный отек мозга, судороги и рвота. Инкубационный период составляет 45 дней. Вирус может мутировать.

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Всемирная организация здравоохранения отнесла вирус Nipah до 16 приоритетных патогенов для исследований и разработок вакцин вместе с такими лихорадками, как Крым-Конго, Эбола, Ласса, Рифт-Валли и вирусом Зика.

Ученые провели опыты на обезьянах и узнали, что заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, болезни Паркинсона и расстройствам интеллекта.