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четверг, 11 октября 2018 23:28

Ученые определили, сколько лиц способна запомнить человек

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Ученые определили, сколько лиц способна запомнить человек
Фото: ukranews.com

Мало кто задумывается над тем сколько видит лиц других людей, а зря. Исследователи из Йоркского университет подсчитали их число.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Британский психолог Роб Дженкинс и его Коллегия пригласили 25 добровольцев, которые в течение часа вспоминали своих знакомых, лица которых они помнят. После этого они в течение 60 минут говорили незнакомых: политиков, музыкантов и других знаменитостей.

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Ученые не требовали знать их имена, добровольцы должны были помнить внешность человека и чем она занимается, к примеру, этот человек актер или продюсер.

В первые минуты они быстро заполнили свои списки, но скорость заметно падала в течение часа.

По результатам исследования, один добороволець помнит внешность от 1000 до 10000 человек. Поэтому среднестатистический человек помнит пять тысяч лиц.

Чтобы быстро проснуться осеннего утра, надо просыпаться с хорошими мыслями и не в вставать резко с постели.

Резкое повышение повлечет головные боли и координацию движений. Лучше немного полежать - не более 10 минут. На ночь закрывайте шторы, а утром полностью открывайте. Благодаря солнцу в организме прекращается выработка меланина.

edinstvennaya.ua
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