Ученые обнаружили в выпечке причину бессонницы

Выпечку лучше заменить на продукты, богатые клетчаткой

У бессонницы есть множество причин - стресс, перенапряжение. Но оказалось, что еда тоже может спровоцировать это состояние.

Ученые Колумбийского университета установили, что рафинированные углеводы способны привести к бессоннице. К таким продуктам относятся белый хлеб, выпечка, сладкие хлопья на завтрак, сахара и даже сиропы с фруктозой.

До сих пор неизвестно точно, есть ли быстрые углеводы причиной бесплодных попыток заснуть. Некоторые исследователи видят другую связь между выпечкой и недосыпом. Они уверены, что общая усталость организма провоцирует желание съесть что-то углеводное, чтобы быстро "пополнить заряд", передает Food.News.

Когда уровень сахара в крови повышается быстро, ваше тело реагирует высвобождением инсулина, и в результате падения уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут мешать сну

Чтобы изучить взаимосвязь до конца, ученые проанализировали данные более 50 тыс. женщин в менопаузе. Они вели дневники питания, чтобы впоследствии ученые могли отследить, есть ли зависимость между рафинированными углеводами и бессонницей.

По результатам анализа оказалось, что такая зависимость действительно есть. Одной из причин, которая могла бы объяснить это явление, является то, что быстрые углеводы имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Так называют рейтинговую систему для углеводной пищи. Значение ГИ указывают на то, как продукты влияют на уровень сахара в крови. Чем выше этот индекс, тем сильнее скачки глюкозы. И наоборот, медленные углеводы (то есть с низким ГИ) вызывают постепенное повышение сахара.

"Когда уровень сахара в крови повышается быстро, ваше тело реагирует высвобождением инсулина, и в результате падения уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут мешать сну", - пояснил автор исследования Джеймс Гангвиш.

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Чтобы снизить вероятность бессонницы, следует избегать перед сном употребления сладкого и выпечки. Лучше заменить эти продукты овощами или фруктами, которые богаты клетчаткой. За счет этих волокон, реакция организма на прием пищи не сопровождается ростом уровня сахара в крови, сообщает HelpGuide.

Овощи и фрукты играют важную роль для полноценного питания.

Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если есть больше овощей и фруктов, то это может помочь молодым людям лучше спать, особенно женщинам, пишет Sleep Health Journal. Добровольцы в ходе исследования признались, что едят меньше пяти порций фруктов и овощей в день и имеют симптомы хронической бессонницы. Более трети из них рассказали о проблемах с засыпанием или поддержкой сна не менее трех раз в неделю по три месяца или дольше. Исследование показало, что женщины, которые втрое увеличили в рационе фрукты и овощи за три месяца, более чем вдвое чаще испытывали улучшение этих симптомов бессонницы.