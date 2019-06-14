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Ученые обнаружили, что фастфуд провоцирует атрофию мозга. Приятного аппетита

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Ученые обнаружили, что фастфуд провоцирует атрофию мозга. Приятного аппетита
Около 30% взрослого населения мира страдают от избыточного веса или ожирения. Фото: из открытых источников

Регулярное питание в фастфудах может негативно повлиять на работу мозга.

Об этом заявили ученые из Австралийского национального университета, сообщает MedicalXpress.

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Они проанализировали результат 200 исследований, в которых приняло участие около 7 тыс. человек. Нездоровая диета и недостаток физической активности приводят к развитию диабета второго типа, а также нарушению когнитивных функций, вызывая деменцию и атрофию мозга.

Стандартный набор из бургера, картошки-фри и сладкого напитка содержит 650 кКал, то есть, четверть дневной нормы для мужчин и треть – для женщин.

Около 30% взрослого населения мира страдают от избыточного веса или ожирения, а 10% будут страдать от диабета второго типа к 2030-му.

После употребления красного мяса, белого хлеба, фаст-фуда, спиртного и кофе может быть снижение сил. После завтрака сладостями чувствуется усталость через поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин.

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Дата
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