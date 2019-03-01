Ученые назвали самый депрессивный период в жизни человека

Худший эмоциональный возраст - это 80 лет Фото: Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Ученые выяснили, когда у людей наступает одинокий и депрессивный период в жизни.

Американские ученые обнаружили, что есть три тяжёлых этапа, через которые проходит большинство. В эти периоды люди болезненно переживают одиночество и приближаются к депрессии, пишет Радио Максимум.

Первым моментом, когда многие страдают от неприятных мыслей и грусти, является возраст 25-30 лет. В этот период молодежь сталкивается с первыми реальными кризисами, ведь возникает момент выбора жизненного пути, ожидания относительно перспектив и решений о личной жизни.

Следующий "депрессивный" этап наступает не так быстро - в 50 лет. В это время у людей уже есть свои семьи и занятия. Они начинают изменять восприятие собственной роли в обществе, а также разочаровываются из-за неоправданных надежд и переживают о состоянии здоровья.

Худший эмоциональный возраст - это 80 лет. Самочувствие только ухудшается, организм стареет и истощается, а количество близких людей уменьшается. В это время подавленность только приводит к появлению новых проблем со здоровьем.

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Медики объясняют, что облегчить депрессивные периоды может именно поддержка людей и активная общественная жизнь.

По коже можно определить состояние душевное состояние человека. Больше всего выдает депрессия, любовь, стресс и грусть.

Теплый стан любви вырабатывает гормон окситоцина и снижает уровень кортизола, который благоприятно влияет на кожу.

Когда у человека серая кожа, воспаления она близка к депрессии, поэтому не получает витамин D и свежий кислород, ведь не гуляет на свежем воздухе, рассказывает edinstvennaya.ua.