Ученые нашли новый побочный эффект парацетамола

У ацетаминофена, также известного как парацетамол нашли новый побочный эффект - увеличение тяги к рискованному поведению. К такому выводу пришли специалисты в США.

По словам нейробиолога, доктора медицины Болдуина Вэя из Университета штата Огайо, ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, пишет Science Alert. Он пояснил, что когда пациенты рассматривают рискованные действия - они просто не чувствуют такого страха.

Он рассказал, что все новые данные дополняют результаты недавних исследований, которые предполагают, что эффект парацетамола распространяется на различные психологические процессы, в частности снижение восприимчивости к оскорблениям, снижение эмпатии и даже подтормаживания когнитивных функций.

В серии экспериментов приняли участие более 500 студентов. Команда ученых измерила, как разовая доза ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза) повлияла на их рискованное поведение (по сравнению с теми студентами, кто получал таблетки-плацебо). Как оказалось, студенты после приема парацетамола вели себя рискованно гораздо чаще.

Ранее ученые Гринвичского университета в Лондоне исследовали, что две пинты пива эффективнее снимают головную боль, чем парацетамол.