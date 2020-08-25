Ученые доказали, что Covid-19 можно заразиться повторно

 
Ексклюзивы
1/5
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1323
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 297
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 99
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 135
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 1854
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 630
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Доллар, латте и бутылка пива: что можно купить на 29 грн
Просмотров: 819
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Независимость - это отсутствие ностальгии по оккупационным режимам
Просмотров: 144
Фото
Все фото
6
11
3
18
9
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Видео
Все видео
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса
Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса
Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки
Сколько людей заразились коронавирусом за последние сутки
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Интервью
1/5
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 297
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3150
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3087
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6552
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 2232
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 666
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 03:20

Ученые доказали, что Covid-19 можно заразиться повторно

  Комментировать
Ученые доказали, что Covid-19 можно заразиться повторно
Фото: REUTERS

Ученые зафиксировали первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом.

У 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфекции. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет. Повторное заражение вызвал новый вирус, обнаруженный после возвращения пациента из Испании, пишет The New York Times.

Расшифровка генома вируса показала, что второй штамм инфекции немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом. Однако, это не было подтверждено тщательными исследованиями до работы ученых из Гонконгского университета.

В Украине взялись исследовать кровь тех граждан, кто переболел Covid-19. В частности, считается, что плазма крови с антителами может стать основой для лекарств против коронавируса. Исследования выявили две поразительные вещи. Первая - ковид в Украине был уже в январе 2020 года. Вторая - только каждый четвертый из тех, кто переболел, имеет антитела. По словам врача, организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет к инфекции из-за того, что Covid-19 меняет ДНК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые доказали, что Covid-19 можно заразиться повторно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 10 Просмотров: 13942
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
Вооруженные силы получили новейшее вооружение и технику
12
 Просмотров: 7794
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 5553
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 5508
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ
Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ 1 Просмотров: 5031
Здоровье
Обновили распределение регионов по карантинным "зонам" - красная расширяется
Обновили распределение регионов по карантинным "зонам" - красная расширяется Просмотров: 1611
Covid-19 не останавливается: на Буковине наибольший прирост больных за сутки
Covid-19 не останавливается: на Буковине наибольший прирост больных за сутки Просмотров: 477
Диабет: Ученые назвали новую причину возникновения
Диабет: Ученые назвали новую причину возникновения Просмотров: 2421
Дыхательная гимнастика: "ленивый" способ похудеть
Дыхательная гимнастика: "ленивый" способ похудеть Просмотров: 342
Назвали вкусные продукты от похмелья
Назвали вкусные продукты от похмелья Просмотров: 882
Больше всего комментируют
10
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
2
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Голосов: 2939
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua