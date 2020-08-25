Ученые доказали, что Covid-19 можно заразиться повторно

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Ученые зафиксировали первый подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом.

У 33-летнего мужчины обнаружили Covid-19 спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфекции. В первый раз у пациента наблюдались легкие симптомы, сейчас их нет. Повторное заражение вызвал новый вирус, обнаруженный после возвращения пациента из Испании, пишет The New York Times.

Расшифровка генома вируса показала, что второй штамм инфекции немного, но достоверно отличается от первого и совпадает с тем, что наблюдался в Европе в июле-августе.

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Ранее врачи в США и других стран неоднократно сообщали о пациентах, которые, предположительно, повторно заразились коронавирусом. Однако, это не было подтверждено тщательными исследованиями до работы ученых из Гонконгского университета.

В Украине взялись исследовать кровь тех граждан, кто переболел Covid-19. В частности, считается, что плазма крови с антителами может стать основой для лекарств против коронавируса. Исследования выявили две поразительные вещи. Первая - ковид в Украине был уже в январе 2020 года. Вторая - только каждый четвертый из тех, кто переболел, имеет антитела. По словам врача, организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет к инфекции из-за того, что Covid-19 меняет ДНК.