Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 5616
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1368
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1152
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4014
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1125
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1476
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1386
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 972
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1440
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
3
9
21
6
9
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Украинцев начали вакцинировать в трамвае: яркие фото
Видео
Все видео
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
"Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем" - крик души врача из Ривне сняли на видео
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5418
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1089
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2529
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3699
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 837
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
понедельник, 06 декабря 2021 09:57

Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса

  Комментировать
Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса
Жевательная резинка нейтрализирует вирус. Фото: Depositphotos

Ученые разработали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

Новое исследование показало, что жевательная резинка с добавлением растительного белка служит ловушкой для вируса SARS-CoV-2, так как снижает вирусную нагрузку в слюне и тем самым тормозит передачу вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 19 поддельных Covid-сертификатов обнаружили в аэропорту "Борисполь"

Исследователи поместили образец слюны пациента с коронавирусом на жевательную резинку и обнаружили, что уровень вирусной РНК резко снизился.

"Эта жевательная резинка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ сократить источник передачи болезни", — сказал Генри Даниэлл из университета Пенсильвании в США.

В настоящее время исследовательская группа получает разрешение на проведение клинических испытаний, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741, умерли – 88 519.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Нашли бесценный бюст царицы

В школе шпионов учили убивать зонтиком и ручкой

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 44676
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 5 Просмотров: 10962
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 10107
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 7641
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 7227
Здоровье
В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19
В Украине впервые за два месяца выявили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19 Просмотров: 432
Украина снова в лидерах в Европе и мире по суточной смертности от Covid-19
Украина снова в лидерах в Европе и мире по суточной смертности от Covid-19 Просмотров: 963
Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США
Коронавирус Omicron может быть менее опасным, чем Delta - эксперты США Просмотров: 198
Бустерная доза Covid-вакцины уже необходима некоторым украинцам
Бустерная доза Covid-вакцины уже необходима некоторым украинцам Просмотров: 720
В Минздраве развенчали мифы о пользе от уринотерапии
В Минздраве развенчали мифы о пользе от уринотерапии 1 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
5
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
4
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
3
"Приветствовал и все": Шустер подтвердил, что на его дне рождения был Ахметов
3
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
2
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Голосов: 3025
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть