Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса

Жевательная резинка нейтрализирует вирус. Фото: Depositphotos

Ученые разработали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

Новое исследование показало, что жевательная резинка с добавлением растительного белка служит ловушкой для вируса SARS-CoV-2, так как снижает вирусную нагрузку в слюне и тем самым тормозит передачу вируса.

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Исследователи поместили образец слюны пациента с коронавирусом на жевательную резинку и обнаружили, что уровень вирусной РНК резко снизился.

"Эта жевательная резинка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ сократить источник передачи болезни", — сказал Генри Даниэлл из университета Пенсильвании в США.

В настоящее время исследовательская группа получает разрешение на проведение клинических испытаний, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741, умерли – 88 519.