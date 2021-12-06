Ученные разработали жвачку, которая тормозит распространение коронавируса

Ученые разработали жевательную резинку, снижающую риск передачи коронавируса.
Об этом сообщает CNBC.
Новое исследование показало, что жевательная резинка с добавлением растительного белка служит ловушкой для вируса SARS-CoV-2, так как снижает вирусную нагрузку в слюне и тем самым тормозит передачу вируса.
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Исследователи поместили образец слюны пациента с коронавирусом на жевательную резинку и обнаружили, что уровень вирусной РНК резко снизился.
"Эта жевательная резинка позволяет нейтрализовать вирус в слюне, что дает нам простой способ сократить источник передачи болезни", — сказал Генри Даниэлл из университета Пенсильвании в США.
В настоящее время исследовательская группа получает разрешение на проведение клинических испытаний, чтобы оценить, является ли подход безопасным и эффективным при тестировании на людях, инфицированных SARS-CoV-2.
За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них детей – 429, медработников – 52. За все время пандемии в Украине заболели – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741, умерли – 88 519.
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