У больных коронавирус значительно более высокий риск поражения почек - исследование

Ученые проанализировали данные более 89000 человек, переболевших COVID-19. Фото: Pixabay

В соответствие с результатами исследования, у людей, которые болеют COVID-19, наблюдается значительно выше риск существенного ухудшения функции почек.

Как передаёт Укринформ, об этом свидетельствуют данные опубликованного журналом Американского общества нефрологов исследования.

Исследователи установили, что этот риск наблюдается даже у тех пациентов, которые имели легкое течение болезни. Авторы исследования оценили риск дисфункции почек, путем анализа федеральных данных о состоянии здоровья, полученных с 1 марта 2020 года по 15 марта 2021 года.

Исследователи проанализировали данные 1 726 683 ветеранов, в частности, данные свыше 89 тысяч человек, переболевших COVID-19.

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Основные выводы исследования заключаются в следующем: у пациентов, которые не были в больнице с COVID-19, риск терминальной стадии болезни почек в три раза выше (на 215% выше) по сравнению с людьми, которые никогда не болели коронавирусом.

По сравнению с контрольной группой, у пациентов, переболевших COVID-19, были зафиксированы более высокие показатели хронических заболеваний легких, диабета, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

ВОЗ заинтересовалась новой мутацией коронавируса, которая распространилась в странах Латинской и Центральной Америки.