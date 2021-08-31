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вторник, 31 августа 2021 23:38

Появился новый опасный штамм Covid-19

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Появился новый опасный штамм Covid-19
Новый штамм "Мю" обнаружили в Колумбии. Фото: Reuters

ВОЗ заинтересовалась мутацией коронавируса, которая распространилась в странах Латинской и Центральной Америки.

Речь идет о новом штамме "Мю", сообщили на сайте организации.

Впервые его обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. Сейчас на эту мутацию приходится 39% всех новых выявленных в стране случаев заболевания.

В целом по всему миру зафиксировали более 3,7 тысячи случаев заболевания этим штаммом. В первую очередь распространение мутации приходится на страны Центральной, Латинской Америки.

Штамм "Мю" также обнаружили в Испании, Италии, Бельгии и Нидерландах, а также в США (1,4 тысячи случаев). В конце июля этот штамм уже стал третьим по распространенности после вариантов "Дельта" и "Гамма" в городе Майами.

У пациентов, которым сделали прививку вакциной Pfizer/Biontech, наблюдается хорошая сопротивляемость штамму "Мю", сообщают ученые.

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В мире распостраняется штамм коронавируса под названием Lambda, который впервые обнаружили в Перу. Мутацию начали фиксировать с декабря 2020 года. Сейчас он распространился уже в 30 странах.

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