Трамп анонсировал финал испытаний вакцины от коронавируса

В ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только любая вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной. Фото: Pixabay

Конечные испытания двух вакцин от коронавируса начались в США.

В ближайшие дни проведут последний этап испытаний еще четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний - это было достигнуто в рекордные сроки", - сказал он на брифинге в Белом доме.

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По его словам, ранее на разработку вакцин шли целые годы. В ближайшие недели начнутся финальные испытания еще четырех вакцин, и как только любая вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной.

Трамп добавил, что цель власти США - не взять под контроль эпидемию, а покончить с ней, поэтому разработка вакцин остается приоритетом.

США занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и летальных случаев. По данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировали более 4 млн случаев заражения, причем более 144,7 тыс. заболевших скончались. Более 1,88 млн человек выздоровели.

Вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете, тренирует иммунную систему и может быть безопасной. Результаты испытаний, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, показывают, что вакцина, которая находится в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызвала каких-либо серьезных побочных эффектов. Она вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток.