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вторник, 03 августа 2021 16:45

Тесты на антитела не нужны. В Минздраве опровергли рекомендации врача

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Тест на определение иммунитета после вакцинации против коронавируса делать не нужно.

Такие исследования часто дают разные и неточные результаты, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения в ответ на рекомендацию врача-инфекциониста Игоря Гайдука.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  Защита от коронавируса может быть, даже когда в огранизм недостаточный уровень антител
Защита от коронавируса может быть, даже когда в огранизм недостаточный уровень антител

"Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют различные методы исследования, разные единицы измерения, тест-системы различной точности и чувствительности, разное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают также и разные, крайне неточные результаты", - пишут в пресс-службе.

В Минздраве отметили, что не только антитела защищают человека от Covid-19. Еще одним звеном является клеточный иммунный ответ. Он сохраняется дольше, однако тест на антитела не может его определить.

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"Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета", - добавили в ведомстве.

Врач-инфекционист Игорь Гайдук в комментарии журналистам сказал, что после прививки необходимо пройти тестирование на антитела. Так он предлагает проверить эффективность и качество вакцины.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 5,5 млн Covid-прививок. В августе в государство поступит еще 5 млн доз препарата.

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