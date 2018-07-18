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среда, 18 июля 2018 12:18

Супрун разрушила очередной миф

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Супрун разрушила очередной миф
Мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик. Фото: rivne1.tv

Мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли в горле.

"Нет причин отказываться от холодного лакомства, особенно в жаркую погоду. Если болит горло, врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости, полоскать соляным раствором и избегать острой и кислой пищи. Неожиданно, но вы можете добавить еще одну опцию для ослабления боли - есть холодное", - написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Замороженные сладости не лечат болезнь. Они снимают отеки и останавливают воспалительные процессы в горле.

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"Когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи. Однако важно выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Или же выбирайте обычный фруктовый сок".

В.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про 5 ранкових звичок, "з якими ваш день стане кращим". 1-ою корисною звичкою Супрун вважає здоровий сон: "У вас аж ніяк не вийде прокинутись о 6 ранку та бути продуктивним протягом дня, якщо ви лягли спати занадто пізно. Пам'ятайте, що організм потребує в середньому 7-8 год. сну", - пише фахівець у фейсбуці.

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