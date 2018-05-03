Супрун обвинила врачей в ошибочном назначении известного диагноза

Ульяна Супрун назвала, которые на самом деле симптомы можно отнести к остеохондрозу. Фото: unian.ua

Украинские врачи диагноз остеохондроз трактуют неправильно. На самом деле это группа редких заболеваний, связанных с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе.

Об этом написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

В Украине этим понятием называют жалобы на боль в спине. Для обследования медики назначают пройти рентген, МРТ, приписывают обезболивающие и другие дорогостоящие препараты. В западных странах врачи используют симптоматический диагноз - "back pain" (просто боль в спине). Пациенту рекомендуют максимальное сохранение физической активности, лечебные упражнения или нестероидные обезболивающие препараты

Если у вас болит спина, необходимо:

- Оставаться подвижным, насколько это возможно и пытаться продолжать свою ежедневную деятельность. Длительное отсутствие активности может ухудшить состояние.

- выполнять простые упражнения для спины (примеры упражнений можно найти здесь).

- принимать противовоспалительные обезболивающие средства (после консультации с врачом).

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Воспаление мочевого пузыря чаще всего развивается в результате бактериальных инфекций. Миф о том, что "сидение на холодном" может привести к воспалению мочевого пузыря, развенчала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Также отметила, что "сидение на холодной поверхности может привести к обманчивому ощущению необходимости частого мочеиспускания. Это не вредит здоровью. Ваше тело реагирует на холод, как раздражитель, поэтому если вы согреетесь - неприятное ощущение исчезнет. Однако, если вы чувствуете жжение или боль при мочеиспускании, это свидетельствует, что проблема действительно серьезная".