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суббота, 25 мая 2019 10:57

Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы

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Супрун говорит, что Зеленский равнодушен к медреформы
Супрун надеется, что Зеленский поддерживать положительные изменения в здравоохранении. Фото: image.zn.ua

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения.

Руководительница МОЗ говорит, что команда Владимира Зеленского до сих пор ее не пригласила - пишет "Укрінформ".

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть ежедневно ", - заявила Супрун.

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Она добавила, что команда МЗ готова сотрудничать и представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы.

"Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем ", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Супрун надеется, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, в своем выступлении на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала ужесточить санкции против России.

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