Супрун выступила с речью против Путина

Супрун выступила на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с речью против Путина. Фото: Facebook.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, в своем выступлении на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала ужесточить санкции против России.

"Представьте следующее: что если бы вы были вынуждены покинуть свой дом и все, что вы могли взять с собой, был один чемодан. Что бы вы взяли с собой? Более 1,5 миллиона украинский были вынуждены принимать такое решение, когда Россия аннексировала Крым вторглась в Восточную Украину 2014-го. Как оно найти свое имя в списке лиц на ликвидацию российскими спецслужбами, ФСБ? Сотни украинцев сегодня живут с ценой за их головы, ценой, которую поставил Кремль", - сказала она в своей речи, передает прес-служба МОЗ.

Супрун подчеркнула, что война с Россией унесла жизни 13 тыс. человек. А также похитила и осудила десятки украинцев, передает пресс-служба Минздрава.

А раздача паспортов на оккупированных территориях является еще одним актом агрессии. Ибо только российский паспорт может быть основанием для получения медицинской помощи.

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Также Супрун призвала не мириться с присутствием России в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, начиная с вывода своих войск из оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных.

"Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля. Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, которое аннулирует преимущества, которые общество получает от мира и процветания. Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в ХХІ веке", - подытожила Супрун.

Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".