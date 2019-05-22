Супрун выступила с речью против Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1971
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5310
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1656
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1926
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3493
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6975
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 67757
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1233
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1503
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2529
Фото
Все фото
5
1
4
9
7
Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета
Закарпатские леса показали с высоты птичьего полета
&quot;Права&quot; восстановят за 30 хв. - МВД
"Права" восстановят за 30 хв. - МВД
&quot;Улицы стали реками&quot; - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
"Улицы стали реками" - показали фото и видео непогоды на Прикарпатье
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ
Видео
Все видео
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Тело Георгия Гонгадзе похоронили во дворе церкви Николая Набережного
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Вышел трейлер 3 сезона сериала "Мир дикого Запада"
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Кличко показал, как становится на стеклянную поверхность нового моста
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 1971
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 540
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1116
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1899
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1287
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 09:53

Супрун выступила с речью против Путина

1 Комментировать
Супрун выступила с речью против Путина
Супрун выступила на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с речью против Путина. Фото: Facebook.

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины, в своем выступлении на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве призвала ужесточить санкции против России.

"Представьте следующее: что если бы вы были вынуждены покинуть свой дом и все, что вы могли взять с собой, был один чемодан. Что бы вы взяли с собой? Более 1,5 миллиона украинский были вынуждены принимать такое решение, когда Россия аннексировала Крым вторглась в Восточную Украину 2014-го. Как оно найти свое имя в списке лиц на ликвидацию российскими спецслужбами, ФСБ? Сотни украинцев сегодня живут с ценой за их головы, ценой, которую поставил Кремль", - сказала она в своей речи, передает прес-служба МОЗ.

Супрун подчеркнула, что война с Россией унесла жизни 13 тыс. человек. А также похитила и осудила десятки украинцев, передает пресс-служба Минздрава.

А раздача паспортов на оккупированных территориях является еще одним актом агрессии. Ибо только российский паспорт может быть основанием для получения медицинской помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала о дальнейшей работе министерства

Также Супрун призвала не мириться с присутствием России в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, начиная с вывода своих войск из оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных.

"Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля. Санкционный режим должен быть сохранен и расширен, иначе вы рискуете вознаградить поведение, которое аннулирует преимущества, которые общество получает от мира и процветания. Разделение мира на сферы влияния не должно быть способом организации международных отношений в ХХІ веке", - подытожила Супрун.

Делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Супрун выступила с речью против Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 129738
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 34849
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 Просмотров: 32535
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 7 Просмотров: 30150
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
Без пива и шашлыков - чем жил украинский курорт 1970-х - фото
20
 Просмотров: 24624
Общество
Митрополит Епифаний готовит новую церковную реформу
Митрополит Епифаний готовит новую церковную реформу Просмотров: 1287
Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт
Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт
 Просмотров: 90
Опять торт: ребенка из приюта не угостили на выпускном
Опять торт: ребенка из приюта не угостили на выпускном Просмотров: 423
"Добробут" открыл второе онкологическое отделение в Киеве
"Добробут" открыл второе онкологическое отделение в Киеве
7
 Просмотров: 126
Знакомство в интернете разочарует - астролог дал прогноз на 22 мая
Знакомство в интернете разочарует - астролог дал прогноз на 22 мая
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
8
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
4
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Голосов: 38961
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua