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понедельник, 25 января 2021 01:53

Степанов прокомментировал возможность нового локдауна весной

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Степанов прокомментировал возможность нового локдауна весной
По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января. Фото из открытых источников

Введение жестких карантинных условий избиралось именно на даты с 8 по 24 января для того, чтобы весну Украина могла пережить без введения новых жестких условий, а потому нового усиления жестких карантинных условиях не ожидается.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы же выбирали даты (проведения этого жесткого карантина - ред.) С наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего. Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю, мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов ... целые сектора экономики ", - заявил министр.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947 514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.

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