Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 216
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 522
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 702
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 576
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1602
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1611
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 3951
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 774
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Россия будет искать Шарию замену
Россия будет искать Шарию замену
Просмотров: 702
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 234
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1611
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 234
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 126
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 00:14

Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин

  Комментировать

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в Пуне, что в Индии. Там проконтролирует отправку партии вакцин от коронавируса.

"Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактированным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", написал Степанов в Facebook.

 

Министр будет лететь из Киева в Пуне через Дубай и Дели - в конечной точке должен быть через 17 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уточнили сроки старта вакцинации от Covid-19

Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca.

Ранее Степанов говорил, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до конца недели будут уже в Украине.
Вакцинация против коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Однако 14 февраля оказалось, что поставки вакцин, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, "немного задерживаются".

В целом Украина будет договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 23571
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11745
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 10611
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 8172
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды
Кто должен оплачивать проверку и ремонт счетчиков воды Просмотров: 7434
Здоровье
Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование
Почему некоторые люди меньше чувствуют холод - интересное исследование Просмотров: 630
Назвали самые полезные продукты для оздоровления в конце зимы
Назвали самые полезные продукты для оздоровления в конце зимы
 Просмотров: 18
Больницам будут доплачивать за вакцинацию от Covid-19
Больницам будут доплачивать за вакцинацию от Covid-19 Просмотров: 117
У пациентов с Covid-19 обнаруживают повреждения сердца
У пациентов с Covid-19 обнаруживают повреждения сердца Просмотров: 531
Нашли новый штамм коронавируса, который не видят ПЦР-тесты
Нашли новый штамм коронавируса, который не видят ПЦР-тесты Просмотров: 603
Больше всего комментируют
5
Депутатам разрешили выступать на русском языке
4
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
Голосов: 232
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть