Степанов отправился в Индию контролировать отправку вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел из Киева в Пуне, что в Индии. Там проконтролирует отправку партии вакцин от коронавируса.

"Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире - Serum Institute of India. К сожалению, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача - к уже законтрактированным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", написал Степанов в Facebook.

Министр будет лететь из Киева в Пуне через Дубай и Дели - в конечной точке должен быть через 17 часов.

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Serum Institute of India по контракту должен поставить в Украину вакцину AstraZeneca.

Ранее Степанов говорил, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до конца недели будут уже в Украине.

Вакцинация против коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Однако 14 февраля оказалось, что поставки вакцин, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, "немного задерживаются". В целом Украина будет договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.