Штамм Delta накроет Украину. Назвали строки

"Дельта" штамм будет стремительно распространяться в Украине в конце июля. Фото: Reuters

В Украине врачи предсказывают вспышку индийского штамма коронавируса "Дельта" в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков.

Об этом заявила заслуженная врачиня-епидемиологиня Украины Людмила Мухарская, пишет РБК-Украина.

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Любой штамм, который возник в другой стране, точно попадет на украинские территории, отметила она. Причиной назвала активное перемещение людей и авиасообщение.

"Поэтому вспышка "Дельта" штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она будет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", - прокомментировала Мухарская.

"Дельта" штамм Covid-19 стремительно распространяться по всему миру. Вид стал доминирующим на территории Соединенных Штатов Америки и Германии.