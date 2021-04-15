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четверг, 15 апреля 2021 10:23

Стало известно, когда самостоятельно можно приобрести вакцину

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Стало известно, когда самостоятельно можно приобрести вакцину
Люди смогут не раньше ноября приобрести вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

Купить вакцину от коронавируса украинцы смогут не раньше ноября. В частности, заказ на препарат Pfizer до этого времени будет государственными.

Сейчас действуют мошенники, которые рассказывают о поставках вакцины и предлагают ее купить. Но дальше оказывается, что злоумышленники просят предоплату за так называемый препарат, а потом исчезают, заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, готовым заплатить. Пожалуйста, привозите, в течение 48-ми часов получите документы. Они говорят "спасибо", едут, возвращаются через неделю, говорят - это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал Арахамия.

Он объяснил, что в ближайшее время вакцина не появится в Украине в свободной продаже, так как все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о любых коммерческих поставках до ноября этого года, то это обман. Все заказы до ноября - государственные", - заявил он.

В Украине стартовала иммунизация населения вакциной CoronaVac. Ее производит китайская компания Sinovac Biotech.

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