США лидирует по количеству вакцинированных в мире. Какое место у Украины

В Украине 30 марта против коронавируса привили еще 18 668 человек. 1 прививку от начала вакцинации уже получили 231 564 человека, а еще 2 полностью завершили вакцинацию.

Тем временем в мире также продолжается кампания вакцинации против Covid-19. Больше всего прививок сделали в США, а меньше всего на Багамских островах, сообщает пресс-служба Минздрава.

В тройку лидеров рейтинга также вошли Китай и Индия. Украина по количеству вакцинированных занимает 78 место в мире.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Срок годности вакцины, 500 тыс. доз которой получила Украина, истекает 23 июня 2021 года. Привитые вакциной Covishield от компании AstraZeneca получат 2-ю дозу препарата этого же разработчика.