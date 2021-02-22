Сроки госпитализации больных с Covid-19 выросли почти втрое - Ляшко

Украинцы дольше лежат в больницах, излечивая коронавирус. Фото: pixabay

Госпитализация больных в Украине теперь длится дольше.

Такую ситуацию наблюдают в тех регионах, где растет количество больных на коронавирус, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Если раньше госпитализация была семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - отметил Ляшко.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в Украине готовы 68332 кровати для больных на коронавирус, из которых 58 390 имеют подключение к кислороду.

За последние сутки в Украине обнаружили 3206 новых больных коронавирусом. Из них детей - 216, медработников - 78. Лидером по количеству заражений является Ивано-Франковская область. Там за последние сутки обнаружили 515 новых больных. Далее следуют Винницкая - 328, Житомирская - 285, Львовская - 279, Черновицкая - 259 - области. Всего с начала эпидемии болезнь подхватили 1 307 662 украинца.