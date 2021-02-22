Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3206 новых больных коронавирусом. Из них детей - 216, медработников - 78.

Лидером по количеству заражений является Ивано-Франковская область. Там за последние сутки обнаружили 515 новых больных. Далее следуют Винницкая - 328, Житомирская - 285, Львовская - 279, Черновицкая - 259 - области.

Всего с начала эпидемии болезнь подхватили 1 307 662 украинца. Такие данные по состоянию на утро 22 февраля сообщает Минздрав.

Не пережили болезнь 25 156 пациентов, из них 53 за последние сутки. Выздоровели - 1 147 426, за последние сутки 1353.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 169 случаев;

Винницкая область - 328 случаев;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;

Закарпатская область - 233 случая;

Запорожская область - 50 случаев;

Ивано-Франковская область - 515 случаев;

Киевская область - 166 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 279 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 124 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 36 случаев;

Сумская область - 60 случаев;

Тернопольская область - 129 случаев;

Харьковская область - 50 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 38 случаев;

Черновицкая область - 259 случаев;

Черниговская область - 27 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.