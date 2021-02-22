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понедельник, 22 февраля 2021 08:20

Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

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Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 3206 новых больных коронавирусом. Из них детей - 216, медработников - 78.

Лидером по количеству заражений является Ивано-Франковская область. Там за последние сутки обнаружили 515 новых больных. Далее следуют Винницкая - 328, Житомирская - 285, Львовская - 279, Черновицкая - 259 - области.

Всего с начала эпидемии болезнь подхватили 1 307 662 украинца. Такие данные по состоянию на утро 22 февраля сообщает Минздрав.

Не пережили болезнь 25 156 пациентов, из них 53 за последние сутки. Выздоровели - 1 147 426, за последние сутки 1353.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

город Киев - 169 случаев;
Винницкая область - 328 случаев;
Волынская область - 75 случаев;
Днепропетровская область - 126 случаев;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 285 случаев;
Закарпатская область - 233 случая;
Запорожская область - 50 случаев;
Ивано-Франковская область - 515 случаев;
Киевская область - 166 случаев;
Кировоградская область - 5 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 279 случаев;
Николаевская область - 123 случая;
Одесская область - 124 случая;
Полтавская область - 75 случаев;
Ровенская область - 36 случаев;
Сумская область - 60 случаев;
Тернопольская область - 129 случаев;
Харьковская область - 50 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 38 случаев;
Черновицкая область - 259 случаев;
Черниговская область - 27 случаев.

Кабинет министров вернул адаптивный карантин в Украине и продлил его до 30 апреля включительно. Решение было принято на заседании правительства 17 февраля. Постановление вступает в силу 24 февраля. В областях снова будут устанавливать различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

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