Срок действия вакцины от коронавируса - не более года

Никто не знает, каким будет коронавирус через полгода или год. Фото: pixabay.com

Любая вакцина от Covid-19 будет действовать в лучшем случае один год.

Со временем антитела исчезают, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Зе Интервьюер" на YouTube.

"Никто не знает, как он (Covid-19) будет себя вести через полгода, через год, или он сойдет на "нет", как тот же грипп H1N1, который был в 2009 году или нет. Любая вакцина, которая будет от Covid-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь - в лучшем случае это будет год", - сказал Степанов.

По его словам, антитела вырабатываются у всех, но в разном количестве.

"Согласно тем исследованиям, которые проведены - за полгода они (антитела - Gazeta.ua) начинают существенно снижаться, и за какой-то период времени они просто исчезают", - добавил он.

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Вакцину от коронавирусной болезни могут производить украинские предприятия. Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 до конца 2021 года.