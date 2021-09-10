Создали приложение, которое помогает экономить на лечении

Медицинский центр "Меднеан" создал мобильное приложение, которое позволяет пациентам экономить на обследованиях и лечении. Он предоставляет постоянную скидку на медицинские услуги - 20% и облегчает процесс оплаты. Пациент всегда может иметь под рукой истории осмотров. Программу достаточно загрузить в смартфон и пройти регистрацию.

Медицинский центр "Меднеан" - профильная клиника, которая занимается лечением заболеваний позвоночника и суставов

Каждый пользователь может пригласить в приложение друзей и родственников, используя реферальную ссылку. Так создаст несколько поколений рефералов. Тогда пациент будет получать бонусы от привлечения новых пользователей. Эта система помогает не только заботиться о своем здоровье, регулярно проходя обследования, но и существенно экономить и даже накапливать бонуcы.

"Подсчитали, что за обследования всей семьи мы отдали такую же сумму, как в другой местной клинике в прошлом году. Но с приложением нам уже половина вернулась в виде бонусов. Потрачу их на лечение. Лучшей системы еще не видела. В программу пригласила своих родителей и мужа. Давно не могли их заставить пойти к врачу, а тут наконец имели сильные аргументы. Даже они легко освоили программу и такие довольные, что уже и соседям рассказали. Так получилось, что почти три десятка людей привлекли к приложению. Это даже не специально получилось, никого не агитировали. Просто, когда хорошие и выгодные медуслуги, то такая информация сама бистро распространяется среди людей", - рассказала Марина Максимец из Черновцов.

Медицинский центр "Меднеан" - профильная клиника, которая занимается лечением заболеваний позвоночника и суставов

В профиле приложения легко проверять все начисления и контролировать бонусы. Можно вывести их на банковскую карточку, при этом снимается налог - 19, 5% от суммы.

"Программа дает 10% от оплаты друзей в первом поколении. Таких поколений может быть семь и от каждого будут добавляться бонусы. Их величина снижается с поколением и доходит до 0,1% на последнем. Ранее раз в квартал откладывала 100 долларов на непредвиденные обследования. Теперь за меня это делает приложение Меднеан", - добавила Марина.

Медицинский центр "Меднеан" - профильная клиника, которая занимается лечением заболеваний позвоночника и суставов, реабилитацией опорно-двигательного аппарата, спортивной реабилитацией. Лечение и реабилитация выполняются на современном оборудовании квалифицированными специалистами, которые применяют мануальную терапию и еще много физиотерапевтических процедур. При лечении не используются медицинские препараты. Реабилитация военнослужащих после ранений в зоне боевых действий является одной из приоритетных задач.

Заведение гордится множеством положительных отзывов пациентов и победами в рейтингах предприятий на всеукраинском уровне.

Медицинский центр "Меднеан" - профильная клиника, которая занимается лечением заболеваний позвоночника и суставов

ЧП Медицинский центр "Меднеан". Лицензия выдана МЗ Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Номер и серия лицензии АГ №603581 от 20 января 2012 года