Создали браслет который контролирует состояние больных на коронавирус

В итальянском городе Ареццо тестируют браслет для пациентов с коронавируса, которые лечатся дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцину от Covid-19 перепутали на заводе, и она показала ложный результат

Устройство круглосуточно мониторит основные показатели - пульс, давление, температуру и уровень кислорода человека. Все данные передает в местную службу неотложной помощи если состояние больного резко ухудшается.

Новинку предлагают людям из группы риска, которые лечатся дома. Сейчас тестируют 200 браслетов. Впоследствии надеются расширить программу и таким образом уменьшить давление на местных врачей.

Женщины и мужчины из-за пандемии вынуждены находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина.

В то же время домашние обязанности берут на себя преимущественно женщины.