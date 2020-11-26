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четверг, 26 ноября 2020 17:16

Создали браслет который контролирует состояние больных на коронавирус

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Создали браслет который контролирует состояние больных на коронавирус
Создали браслет для больных коронавирус. Фото: coronavirus.tsn.ua

В итальянском городе Ареццо тестируют браслет для пациентов с коронавируса, которые лечатся дома.

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Устройство круглосуточно мониторит основные показатели - пульс, давление, температуру и уровень кислорода человека. Все данные передает в местную службу неотложной помощи если состояние больного резко ухудшается.

Новинку предлагают людям из группы риска, которые лечатся дома. Сейчас тестируют 200 браслетов. Впоследствии надеются расширить программу и таким образом уменьшить давление на местных врачей.

Женщины и мужчины из-за пандемии вынуждены находиться дома и выполнять больше домашних дел, чем в период до карантина.

В то же время домашние обязанности берут на себя преимущественно женщины.

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