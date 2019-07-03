Советы, которые помогут сохранить здоровье сердца

30 минут ходьбы в быстром темпе ежедневно — первый шаг к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. ФОТО: diety.pp.ua

Сердечные-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире.

Как снизить риск их развития, рассказал mayoclinic.

1. Выделять по 30 минут в день на физические упражнения. Физическая активность поможет контролировать вес, кровяное давление, холестерин, уровень сахара в крови — все, что может создать чрезмерную нагрузку на сердце.

Рекомендации служб здравоохранения: 150 минут в неделю умеренной аэробной активности либо 75 минут интенсивной. Для лучшего эффекта количество умеренной можно увеличить до 300 минут, интенсивной — до 150. Также стоит 2 дня в неделю посвящать силовым упражнениям.

2. Отказаться от активного курения и избегать пассивного. Химические вещества в табаке вызывают утолщение стенок артерий и формирование атеросклеротических бляшек, что является одной из наиболее частых причин сердечного приступа. Кроме того, сигаретный дым уменьшает концентрацию кислорода в крови. В результате повышается кровяное давление. В таких условиях сердце начинает усиленно перекачивать кровь, что дает на него лишнюю нагрузку.

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3. Пересмотреть свой рацион. Его надо обогатить фруктами, овощами, цельнозерновыми, бобовыми, орехами, рыбой, нежирными сортами мяса, низкокалорийными молочными продуктами. Минимизировать следует потребление сахара, соли и красного мяса. Также сторониться следует трансжиров: они есть в маргарине, а значит и в фабричной выпечке, кондитерке, снеках и подобном.

4. Высыпаться. Недосыпание повышает риск развития патологий, которые могут стать причиной сердечного приступа. В частности, речь идет о гипертонии, ожирении, диабете.

В среднем организму ежесуточно нужно по 7-9 часов сна. Если человек просыпается без будильника и чувствует себя при этом бодро, значит, он высыпается. Если же постоянно переставляет будильник на 5 минут вперед и с трудом встает с постели, значит, сна не хватает.

Для собственного здоровья следует составить график сна и придерживаться его, ежедневно ложась спать и просыпаясь в одно и то же время. Укладываясь в постель, необходимо позаботиться, чтобы в спальне было темно и тихо.

5. Правильно бороться со стрессом. Поможет в этом физическая активность, медитация.

Любые симптомы, возникающие при малейшем физической нагрузке и исчезают в состоянии покоя, могут указывать на болезнь сердца. Особенно внимательными следует быть людям, которые ведут сидячий образ жизни, курят, имеют высокий холестерин, гипертонию, диабет, избыточный вес или родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями.