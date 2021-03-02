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среда, 03 марта 2021 10:06

Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус

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Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус
Первый случай заражения коронавируса нашли в Черновцах. Фото: pnu.edu.ua

3 марта объявлено о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине. Его зафиксировали в 39-летнего мужчину из Черновицкой области.

Больной 26 февраля с Италии прилетел в Румынии. Там сел в свою машину и возвращался домой в Украину. На границе его остановил санитарный контроль - у него были повышенная температура и сухой кашель. Его сразу направили на домашнюю изоляцию под контроль семейного врача. 1 марта ему стало хуже. Семейный врач отправил к нему специализированную машину, которая его госпитализировала в инфекционное отделение. Образец анализов отправили в Лондон для окончательного подтверждения. Они подтвердили диагноз.

Больной находится в стабильном нетяжелом состоянии, без признаков пневмонии.

Жену этого черновчанина вывели из дома, как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призвал окружить дом проволокой. Люди очень боялись неизвестного вируса. Женщину перевезли в военный госпиталь. До этого она была в домашней изоляции.

Позже в Черновицкую больницу забрали еще двух граждан, зараженных коронавируса. Незадолго до госпитализации они путешествовали по Италии.

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Власти Черновцов заявила, что в городе дезинфицировать весь общественный транспорт. Школы проверят на соблюдение санитарных норм. Ученикам раздадут брошюры с советами, как уберечься от инфекции. В аптеках раскупили запасы марлевых повязок.

Постепенно увеличилось количество больных и в Украине ввели национальный карантин с 12 марта. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Жители Николаева, которые откажутся от вакцинации против Covid-19, будут лечиться за свой счет в случае заражения коронавируса.

"Я думаю, что дальше будет такая история ... Те, кто будет писать отказ от вакцинации, будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки. Или вакцинируйтесь, или готовьте деньги на лечение. Вакцина в нас сертифицирована, безопасна и, главное, эффективной", - сказал мэр Николаева Александр Сенкевы.

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Дата
03
марта

Шокирующий случай: у больного диагностировали новый вирус

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