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воскресенье, 27 декабря 2020 14:52

Шмыгаль назвал сумму, которую выделят на закупку вакцины от коронавируса

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Шмыгаль назвал сумму, которую выделят на закупку вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса опробуют получить в январе. Фото Рейтер

Премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство и Офис президента намерены закупить больше, чем 8 млн запланированных доз.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

Украина будет иметь достаточно ресурса для покупки вакцин против COVID-19. Правительство и Офис президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX", - отметил премьер.

По его словам, почти 3 млрд грн на эти цели уже заложено в госбюджете-2021. Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.

Кроме того, правительство уже в этом году выделил 1,3 миллиарда грн для Минздрава на вакцины. Это решение согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - написал Шмыгаль.

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Ранее президент Владимир Зеленский акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

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