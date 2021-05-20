Смертельная гремучая смесь: дойдет ли индийский коронавирус в Украину

Евгений Симонец раскрыл настоящую опасность индийского штамма коронавируса. Фото: Екатерина Романчук

В Индии сжигают умерших от коронавируса прямо на улицах. В их селах ситуация еще хуже. Этот штамм даже заразнее, чем английский. И украинцы должны готовиться к его приходу.

Он распространяется молниеносно, поэтому нельзя избежать его появления в Украине. И группой острого поражения являются дети и люди 30-50 лет. Об этом рассказал Gazeta.ua Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

"Мы столкнулись с супермутацией коронавируса. "Гремучая смесь" образовалась из мутации двух уже измененных штаммов, и получился гипервирус. Поэтому он такой агрессивный и смертельный. В прошлом году инкубационный период был 10-14 дней. Сейчас клиническую картину видно за три дня. Не всегда возникает потеря обоняния и вкуса. За то есть проблемы с сердцем и кишечником. Это каскад различных типов проявлений. Вирус ищет слабый орган и действует на него. Поэтому последствия у каждого человека свои", - пояснил Евгений Симонец.

Признаки поражения индийским штаммом:

- короткий инкубационный период;

- першение и боль в горле;

- тошнота, рвота, боль в животе;

- затрудненное дыхание и кашель.

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Эксперты не берутся прогнозировать, подействует изобретенная вакцина и на индийский штамм вируса. Сейчас этот вопрос изучают, но прошло мало времени. По предварительным данным ООН, вакцина Moderna эффективна против британского штамма коронавируса, но ее действие немного слабее на южноафриканский штамм.

Препарат компаний AstraZeneca и Oxford эффективен против британского, индийского и бразильского штаммов.

Коронавирус можно легче перенести, если профилактически делать дыхательную гимнастику. Простой упражнением является занятие с коктейльной трубкой. Если человек заразился и имеет признаки дыхательной недостаточности, то в сутки можно булькать до 10 раз. Об этом рассказал Gazeta.ua Евгений Симонец, столичный пульмонолог, декан медицинского факультета КМУ.