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суббота, 15 мая 2021 09:15

Случаев меньше, умерших больше: показали свежую статистику коронавируса

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Случаев меньше, умерших больше: показали свежую статистику коронавируса
За последние сутки уменьшилось случаев коронавируса. Фото: МЗ

За сутки 14 мая в Украине обнаружили 6796 новых случаев коронавируса, 322 больных умерли и 17 202 лица выздоровели.

Госпитализировали в сутки 2197 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в. Киеве - 544, Харьковской - 630, Днепропетровской - 518, Донецкой - 480 и Львовской - 432 областях.

Среди новых заболевших - 347 детей и 233 медработника.

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Сделали прививку от коронавируса 23638 человек. С начала прививочной кампании - 936499 человек завершили вакцинацию 2 дозами - 13661 человек.

За сутки 13 мая в Украине зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2195 больных, умерли 287 пациентов, выздоровели 15958 человек.

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