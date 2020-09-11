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суббота, 12 сентября 2020 06:30

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

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Ровно полгода назад украинские школьники перешли на дистанционное обучение. Такое решение принял Кабмин, чтобы предотвратить активному распространению коронавирусной инфекции в стране.

С того времени и до летних каникул контрольные, домашние работы и уроки проводились в онлайн режиме. Вынужденный эксперимент сохранил здоровье молодого поколения, несмотря на это родителям дался нелегко. Ведь детей постоянно нужно было контролировать и напоминать, что они не дома, а прежде всего на уроке в школе, говорят психологи.

Автор: Andrea Piacquadio from Pexels
  Учебный процесс онлайн стал испытанием для большинства родителей.
Учебный процесс онлайн стал испытанием для большинства родителей.

"Приходилось постоянно ссориться с дочерью, потому что она несерьезно относилась к учебе. Забывала выполнять домашние задания, или участвовать в онлайн уроках, аргументируя это тем, что проспала или просто забыла. Поэтому, каждое утро я поднимала ее со скандалом", - рассказала 30-летняя Наталья Ткачук из Мелитополя.

Весной в учебные заведения дети так и не вернулись. Кроме этого были отменены последние звонки и выпускные.

В конце августа ежедневно СМИ пестрели новостями о не менее тысячи зараженных по всей стране. Из-за чего до последнего МОН и МОЗ не могли решить, как поступить в этот раз. Оставить детей дома, или посадить за парты.

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Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию 1 сентября состоялось. Торжеств не было, но за парты дети таки сели. Правда, не все.

Те, кто живет в городах, отнесенных к "красной" зоне, остались на заочном обучении, это:

- город Чоп Закарпатской области;

- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Правила обновленного зонирования войдут в силу с 14 сентября.

Автор: Arthur Krijgsman from Pexels
  Температурный скрининг для учителей выше 37,2 градуса свидетельствует о недопуске к работе.
Температурный скрининг для учителей выше 37,2 градуса свидетельствует о недопуске к работе.

В регионах с "оранжевым", "желтым" и "зеленым" уровнями, обучение проходит в соответствии с соблюдением всех карантинных правил.

В учебных заведениях с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, учителям надо носить защитные щитки. Перед занятиями опрашивать учеников о самочувствие и обследовать на предмет признаков респираторных заболеваний. Родителей в школу не допускают.

Температурный скрининг для учителей выше 37,2 градуса свидетельствует о недопуске к работе. Использование антисептиков на входе и тщательное мытье рук всех участников учебного процесса после каждого урока являются обязательными для школ, расположенных не только в "оранжевой", но и в "желтой" и "зеленой" эпидемиологических зонах.

Независимо от карантина вход в заведение образования и передвижения по нему возможны только в маске или респираторе, однако дети начальных классов могут находиться в школе без них.

Всем остальным во время занятий маски и респираторы можно не использовать, однако они являются обязательными при передвижении внутри помещения, на переменах.

МОН предупреждает, в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством - статья 80 Закона Украины.

"Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего: наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового ", - пишут в МОН.

Сейчас Тернопольская область находится в красной зоне, несмотря на это учебные заведения продолжают работать. Поэтому 8 сентября правоохранители Тернополя составили протоколы за нарушение карантина на руководителей 31 школы и 12 детсадов.

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Дата
12
сентября

Школьники полгода на карантине, что изменилось в учебном процессе

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