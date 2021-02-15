Сколько украинцев умирают из-за неврологических расстройств - исследование

Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции, которые вызывают смерть, являются наиболее распространенными. Фото: pixabay

Болезнь Альцгеймера и другие неврологические расстройства оказались среди 5 главных причин смерти и инвалидности у людей.

В 2019 году через эти заболевания умерли 21 644 украинца, а это 3,1% от смертей целом, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава в Facebook.

Такие выводы сделали эксперты международного исследования Глобального бремени болезней. В 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 млн смертей в мире. В странах Европы они 3 третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

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Такой показатель смертности в Украине вырос за последние 29 лет на 34% - в 1990 году зафиксировали 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции, которые вызывают смерть, являются наиболее распространенными.

Предупредить эти болезни можно, если избегать рисков. В частности, высокий индекс массы тела, курение, высокий уровень глюкозы, употребление алкоголя.

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить зависимость, болезнь Паркинсона и депрессию. Устройство контролирует работу мозга в течение длительного времени. Управлять имплантом можно с помощью смартфона.