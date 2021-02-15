Сколько украинцев умирают из-за неврологических расстройств - исследование

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Просмотров: 648
90% сферы обслуживаия Киева пользуется украинским языком
90% сферы обслуживаия Киева пользуется украинским языком
Просмотров: 135
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 630
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 324
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 531
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 162
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6408
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 297
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 72
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 621
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Просмотров: 324
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 288
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 468
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 792
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 17:15

Сколько украинцев умирают из-за неврологических расстройств - исследование

  Комментировать
Сколько украинцев умирают из-за неврологических расстройств - исследование
Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции, которые вызывают смерть, являются наиболее распространенными. Фото: pixabay

Болезнь Альцгеймера и другие неврологические расстройства оказались среди 5 главных причин смерти и инвалидности у людей.

В 2019 году через эти заболевания умерли 21 644 украинца, а это 3,1% от смертей целом, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОС) Минздрава в Facebook.

Такие выводы сделали эксперты международного исследования Глобального бремени болезней. В 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 млн смертей в мире. В странах Европы они 3 третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили статистику умерших от Covid-19

Такой показатель смертности в Украине вырос за последние 29 лет на 34% - в 1990 году зафиксировали 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции, которые вызывают смерть, являются наиболее распространенными.

Предупредить эти болезни можно, если избегать рисков. В частности, высокий индекс массы тела, курение, высокий уровень глюкозы, употребление алкоголя.

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить зависимость, болезнь Паркинсона и депрессию. Устройство контролирует работу мозга в течение длительного времени. Управлять имплантом можно с помощью смартфона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцев умирают из-за неврологических расстройств - исследование». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 45227
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 30519
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 20187
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 18216
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
Горячая штучка: жена Бабкина позировала топлес в приспущенных джинсах
4
 Просмотров: 12951
Здоровье
ВОЗ советует переболевшим Covid-19 делать прививки
ВОЗ советует переболевшим Covid-19 делать прививки Просмотров: 72
ВОЗ назвала новую угрозу "южноафриканского" штамма Covid-19
ВОЗ назвала новую угрозу "южноафриканского" штамма Covid-19 Просмотров: 153
Изобрели метод ранней диагностики рака у курильщиков
Изобрели метод ранней диагностики рака у курильщиков Просмотров: 207
Украина не получит вакцины 15 февраля - МЗ
Украина не получит вакцины 15 февраля - МЗ Просмотров: 324
Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19
Почему украинцы не хотят вакцинироваться от Covid-19 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
16
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
3
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
1
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 124
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть