Сколько раз в неделю мужчине нужен секс

Ночные позывы в туалет является сигналом опухоли у мужчин. Фото: eko.org.ua

Три раза в неделю должен заниматься сексом мужчина до 75 лет. Все зависит от внутренних потребностей и способностей организма. Но эти занятия должны быть не реже раза в неделю.

Иначе начнут появляться ночные мочеиспускания и ослабление струи мочи. Это первые признаки развития аденомы простаты или другое название - доброкачественная опухоль предстательной железы. Она, в отличие от злокачественной, не вызывает метастазы. Об этом рассказал Gazeta.ua Иван Середюк, столичный уролог.

"Чтобы до этого не дойти, обращайте внимание на все необычное, чего раньше не было. В идеале мужчина ночью должен спать, не поднимаясь, 7 часов. Ну если только накануне кофе напился или яблок наелся. Они мочегонные. Но мужчина не должен вставать по несколько раз за ночь, как по будильнику. Как только пробуждение в туалет стали регулярными, надо осматривать простату", - объяснил врач.

Плохие привычки мужчины, которые вызывает аденому простаты

1. Ношение тесных брюк, которые передавливают органы.

2. Сидячая работа.

3. Частое прерывания полового акта.

4. Физическая нагрузка и стресс.

5. Отсутствие лечения хронических половых инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боль в суставах снимают уколами гиалуроновой кислотой

С возрастом меняется гормональный фон и ткани вокруг мочеиспускательного канала уплотняются. У мужчин снижается половое влечение, от чего находят в постоянном стрессе.

Без лечения аденома сдавливает мочеиспускательный канал. Так моча не только капает маленькими порциями, но и выделяется кровь. От этого развивается воспаление почек. При появлении этих симптомов следует обратиться к урологу. Тот сделает УЗИ и направит на ПСА-тест - анализ на простат-специфический антиген.

Исследователям удалось выяснить, в какое время суток людям больше хочется секса. Опрос провела компания, которая продает игрушки для взрослых. Опросили 2300 взрослых людей и обнаружили, что у женщин и мужчин отличаются пожелания касательно интима.