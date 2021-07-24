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суббота, 24 июля 2021 18:22

Сколько прививок от коронавируса сделали в Украине

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Сколько прививок от коронавируса сделали в Украине
Вчера вакцинировали 152 675 человек. Фото: Reuters

В Украине уже более 3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

23 июля вакцинировали 152 675 человек. Одну дозу получили 90 072 человека, две - 62603 человека.

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С начала кампании вакцинации одну дозу получили 3010138 человек. Две - 1681734 человека. Всего сделали 4691872 прививки.

Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Сейчас полностью иммунизировали менее 4% украинский, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантина.

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