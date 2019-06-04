Сколько людей заболело корью с начала года

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1881
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7119
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1053
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4438
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2952
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2691
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2430
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3447
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1476
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 387
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 873
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3447
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31339
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2394
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 711
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 14:53

Сколько людей заболело корью с начала года

  Комментировать
Автор: medicalnewstoday.com
  Количество больных корью с начала года
Количество больных корью с начала года

С начала 2019-го в Украине заболело корью 52 034 человека, 17 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Чаще всего новые случаи заболевания фиксировали в Харьковской области (184) и Киеве (128), а также в Киевской (128), Хмельницкой (93) и Тернопольской областях (82).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сады будут иметь основание отказывать в приеме непривитым детям

Всего с начала вспышки заболевания с лета 2017-го корью в Украине заболело более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь на коже и общая интоксикация.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько людей заболело корью с начала года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киевлянин поднял в воздух самолет собственного производства

Прибалтов осудили за сбор колосков на полях

Подорвались встречные поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Женщины добились изменений в избирательном законодательстве

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 31548
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 2 Просмотров: 28244
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 16218
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 16083
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 11241
Здоровье
От кори умер младенец
От кори умер младенец Просмотров: 324
Доказали безопасность кофе для сердца
Доказали безопасность кофе для сердца Просмотров: 1422
Секс на пляже: назвали опасность и польза для здоровья
Секс на пляже: назвали опасность и польза для здоровья Просмотров: 927
Назвали скрытые симптомы болезни Лайма
Назвали скрытые симптомы болезни Лайма Просмотров: 171
Рассказали о секретах мытья головы
Рассказали о секретах мытья головы Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
5
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
4
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 51
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua