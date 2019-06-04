Сколько людей заболело корью с начала года

Автор: medicalnewstoday.com Количество больных корью с начала года

С начала 2019-го в Украине заболело корью 52 034 человека, 17 из них умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Чаще всего новые случаи заболевания фиксировали в Харьковской области (184) и Киеве (128), а также в Киевской (128), Хмельницкой (93) и Тернопольской областях (82).

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Всего с начала вспышки заболевания с лета 2017-го корью в Украине заболело более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Основные симптомы болезни: высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь на коже и общая интоксикация.