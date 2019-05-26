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понедельник, 27 мая 2019 05:25

Сколько летом нужно пить воды

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Сколько летом нужно пить воды
Принято считать, что взрослому человеку нужно пить 1,5 литра воды в день, чтобы поддерживать водный баланс

Для того, чтобы узнать сколько воды нужно пить в течение дня, необходимо узнать свой вес и пить по 30 мл на 1 килограмм.

Утром нужно пить 2 стакана воды. Летом можно пить напитки комнатной температуры. В течение дня за полчаса до приема пищи пей стакан воды. Также через час после еды не забывай выпивать один стакан. В промежутках между приемами пищи тоже не забывай пить воду.

Чтобы не забывать можно поставить напоминание на телефоне. Не добавляйте в напитки сахара и меда.

Чтобы рассчитать, сколько воды тебе необходимо выпивать в течение дня, используй простую формулу: 30 мл на 1 килограмм веса, советует edinstvennaya.ua.

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Если нет желания пить простую воду, обрати внимание на лимонады.

В летний период точно не стоит налегать на кофе, так как кофе обезвоживает организм.

Когда особенно жарко, пейте соленую воду. Все дело в том, что, потея, человек теряет много соли. И поэтому можете плохо себя чувствовать.

Для того, чтобы заставить себя много пить - заморозьте очищенные кусочки фруктов, добавьте несколько ломтиков в воду. Это сделает воду вкусной и более приятной.

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Сейчас вы читаете новость «Сколько летом нужно пить воды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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