Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку!

 
Ексклюзивы
1/5
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 207
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1125
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 495
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 891
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3213
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2934
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3042
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 774
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 369
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 18:26

Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку!

  Комментировать
Скажите &quot;Нет&quot; гастриту и &quot;Да&quot; здоровому желудку!

Гастритом страдают многие люди, но даже не подозревают о его существовании. Изжога, отрыжка с кислым запахом, периодическая тошнота, дискомфорт в области живота после еды - не все придают значение этим симптомом. Они могут свидетельствовать о таком неприятном и потенциально опасное заболевание, как гастрит, который появляется как у взрослых, так и у детей.

Почему возникает гастрит?

Болезнь нередко развивается вследствие неправильного питания - частого употребления жирной, острой, жареной, соленой пищи, переедание, голодание, злоупотребление алкоголем и др. Однако самой распространенной причиной гастрита является инфицирование бактерией Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори).

Этот микроорганизм не является безвредным, как считают некоторые. Заселяя слизистую оболочку желудка, он вызывает ее повреждения. Вещества, которые производит H. pylori, постепенно растворяют защитную слизь, вследствие чего пепсин и соляная кислота влияют непосредственно на слизистую желудка, вызывают воспаление, химический ожог и язвы.

Гастрит, вызванный Хеликобактер пилори, часто приводит к развитию таких серьезных патологий, как язва желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и даже рак желудка.

Правила лечения гастрита

В терапии этого воспалительного заболевания желудочно-кишечного тракта важен принцип комплексности. Нужно соблюдать диету, принимать ферментные средства, улучшающие пищеварение, симптоматические препараты, которые устраняют изжогу, тошноту и боль, а также антисептические, обволакивающие и вяжущие медикаменты. Большое значение имеет и прием лекарств, активных в отношении Helicobacter pylori.

Высокую эффективность при гастрите показывает препарат Де-Нол, произведенный в Нидерландах. Его активным компонентом является висмута субцитрат, который имеет несколько действий одновременно:

• антисептическое;

• противовоспалительное;

• вяжущее;

• противоязвенное;

• бактерицидное по H. pylori;

• защитную на слизистую оболочку ЖКТ.

Это вещество образует на поверхности слизистой защитную пленку, способствует заживлению эрозий, повышает устойчивость ЖКТ к агрессивному воздействию соляной и желчных кислот.

Где Нол не является антибиотиком, поэтому бактерия не производит устойчивость к нему. Это оригинальный препарат, прошедший многие клинических исследований. Его эффективность и безопасность подтверждены не только при гастрите. Медикамент помогает при функциональной диспепсии, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, обострении гастродуоденита.

Где выгодно купить где-Нол?

Аптека 911 представлена ​​на рынке Украины уже 25 лет и сотрудничает со многими производителями препаратов непосредственно, минуя фармакологические фирмы-посредники, поэтому предлагает конкурентоспособные цены на товары, продаваемые в сети.

Почему клиенты выбирают нас:

• возможность бесплатно проконсультироваться с врачом и расшифровать рецепт;

• бесплатная доставка медикаментов в удобную аптеку сети;

• поставка отсутствующих препаратов под заказ;

• наличие государственной программы "Доступные лекарства";

• абсолютная конфиденциальность.

Для удобства клиентов онлайн-аптека 911 работает круглосуточно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку!». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 21295
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 17379
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 6399
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 6039
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 3537
Здоровье
В организмах младенцев обнаружили повышенное количество микропластику
В организмах младенцев обнаружили повышенное количество микропластику Просмотров: 252
Изобрели Covid-вакцину в виде пластыря
Изобрели Covid-вакцину в виде пластыря Просмотров: 279
Пять областей попали в "оранжевую" зону
Пять областей попали в "оранжевую" зону Просмотров: 576
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 69 человек
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 69 человек Просмотров: 288
Назвали распространенные мифы о контрацепции
Назвали распространенные мифы о контрацепции
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Голосов: 25
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть