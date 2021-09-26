Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку!

Гастритом страдают многие люди, но даже не подозревают о его существовании. Изжога, отрыжка с кислым запахом, периодическая тошнота, дискомфорт в области живота после еды - не все придают значение этим симптомом. Они могут свидетельствовать о таком неприятном и потенциально опасное заболевание, как гастрит, который появляется как у взрослых, так и у детей.

Почему возникает гастрит?

Болезнь нередко развивается вследствие неправильного питания - частого употребления жирной, острой, жареной, соленой пищи, переедание, голодание, злоупотребление алкоголем и др. Однако самой распространенной причиной гастрита является инфицирование бактерией Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори).

Этот микроорганизм не является безвредным, как считают некоторые. Заселяя слизистую оболочку желудка, он вызывает ее повреждения. Вещества, которые производит H. pylori, постепенно растворяют защитную слизь, вследствие чего пепсин и соляная кислота влияют непосредственно на слизистую желудка, вызывают воспаление, химический ожог и язвы.

Гастрит, вызванный Хеликобактер пилори, часто приводит к развитию таких серьезных патологий, как язва желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и даже рак желудка.

Правила лечения гастрита

В терапии этого воспалительного заболевания желудочно-кишечного тракта важен принцип комплексности. Нужно соблюдать диету, принимать ферментные средства, улучшающие пищеварение, симптоматические препараты, которые устраняют изжогу, тошноту и боль, а также антисептические, обволакивающие и вяжущие медикаменты. Большое значение имеет и прием лекарств, активных в отношении Helicobacter pylori.

Высокую эффективность при гастрите показывает препарат Де-Нол, произведенный в Нидерландах. Его активным компонентом является висмута субцитрат, который имеет несколько действий одновременно:

• антисептическое;

• противовоспалительное;

• вяжущее;

• противоязвенное;

• бактерицидное по H. pylori;

• защитную на слизистую оболочку ЖКТ.

Это вещество образует на поверхности слизистой защитную пленку, способствует заживлению эрозий, повышает устойчивость ЖКТ к агрессивному воздействию соляной и желчных кислот.

Где Нол не является антибиотиком, поэтому бактерия не производит устойчивость к нему. Это оригинальный препарат, прошедший многие клинических исследований. Его эффективность и безопасность подтверждены не только при гастрите. Медикамент помогает при функциональной диспепсии, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, обострении гастродуоденита.

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