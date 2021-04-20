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четверг, 22 апреля 2021 09:57

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

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Автор: ukr.media
  Первые сиамские близнецы Чанг и Энг прожили 63 года и имели 2 семьи
Первые сиамские близнецы Чанг и Энг прожили 63 года и имели 2 семьи

22 апреля 1955 года в Чикаго профессор Гарольд Ворис провел первую успешную хирургическую операцию по разделению сиамских близнецов. Этим доказал, что такие люди не обречены.

В древности считалось, что рождение сиамских близнецов предвещает конец света. Поэтому от них старались как можно быстрее избавиться или же принести в жертву богам. Позже предприимчивые люди стали зарабатывать на них деньги. Они возили несчастных по ярмаркам и устраивали шоу уродов.

Таких близнецов назвали в честь детей из Сиама в Таиланде. Чанг и Энг родились в 1811 году. Когда королю доложили о рождении близнецов, соединенных друг с другом на уровне груди полоской ткани, то он приказал убить это "отродье дьявола", так как считал их "свидетельством несчастья". Но мать не отдала сыновей на смерть. Она растирала их кожу специальными кремами, чтобы придать соединительным тканям эластичности. Она добилась того, что Энг и Чанг смогли стоять не только лицом к лицу, но и изменять свое положение более-менее свободно. Позже король изменил свое решение и позволил шотландскому купцу вывезти их в Северную Америку.

Там они стали работать в цирке. Люди платили за то, чтобы созерцать необычных братьев. В 1829 году Чанг и Энг оставили публичную жизнь, взяли американскую фамилию Бункер, купили в Северной Каролине ферму и занялись сельским хозяйством. В 44 года они женились на сестрах-англичанках - Саре-Энн и Аделаиде Йетс. Братья приобрели два дома и оставались с каждой сестрой по неделе, живя то у одной, то у другой. У Чанга родилось 10 детей, у Энга - девять. Все дети были без внешних изъянов. Умерли братья в возрасте 63 лет.

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По статистике Всемирной организации здравоохранения, в Европе появлением на свет сиамских близнецов заканчиваются одни роды из 80 тыс. В мире - одни роды из 6 тыс.

Чаще всего рождаются девочки. Почти половина младенцев рождаются мертвыми. Около 70% таких близнецов умирают в течение первых месяцев жизни.

В среднем после операций по разделению выживает только каждый четвертый ребенок.

Пара сиамских близнецов, которым врачи прогнозировали, что не доживут до следующего дня рождения, ждут 5-ю годовщину и начали обучение.

4-летняя Мария и Ндее Ндиайе учатся также ходить с рамкой.

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Дата
22
апреля

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

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